Чикунова и Ефимова проиграли 18-летней пловчихе на чемпионате России
Ралина Гилязова победила на дистанции 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде (в 25-метровом бассейне) с юношеским рекордом страны — 29,62 секунды.
Второй результат — у призера Олимпиад Юлии Ефимовой (29,91), третьей стала рекордсменка мира на 200-метровке Евгения Чикунова (29,98).
Ранее Ефимова, комментируя слова Гилязовой, которая назвала ее кумиром, призналась, что из-за этого «чувствует себя немного динозавром».
Гилязова 10 ноября также взяла золото на 100-метровке комплексным плаванием (59,20).
Чемпионат России проходит в Казани.
