Реклама
Спорт⁠,
0

Чикунова и Ефимова проиграли 18-летней пловчихе на чемпионате России

Чикунова и Ефимова проиграли 18-летней Гилязовой на чемпионате России
Ралина Гилязова выиграла 50-метровку брассом на чемпионате России в Казани, Юлия Ефимова стала второй, Евгения Чикунова — третьей
Ралина Гилязова
Ралина Гилязова (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Ралина Гилязова победила на дистанции 50 м брассом на чемпионате России на короткой воде (в 25-метровом бассейне) с юношеским рекордом страны — 29,62 секунды.

Второй результат — у призера Олимпиад Юлии Ефимовой (29,91), третьей стала рекордсменка мира на 200-метровке Евгения Чикунова (29,98).

Ранее Ефимова, комментируя слова Гилязовой, которая назвала ее кумиром, призналась, что из-за этого «чувствует себя немного динозавром».

Гилязова 10 ноября также взяла золото на 100-метровке комплексным плаванием (59,20).

Чемпионат России проходит в Казани.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
плавание Евгения Чикунова Юлия Ефимова

