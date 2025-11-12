Лидер КХЛ вел 2:0, но чуть не проиграл аутсайдеру
Магнитогорский «Металлург» победил на своем льду тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 6:4.
У хозяев Владимир Ткачев оформил дубль (4-я и 46-я минуты) и сделал передачу, также гол (41) и два паса у Робина Пресса, по шайбе забросили Валерий Орехов (2), Даниил Вовченко (40) и Роман Канцеров (60). Пропустивший четыре предыдущих матча из-за плохой формы Евгений Кузнецов сделал голевой пас.
У «Лады» два гола забил Андрей Чивилев (11, 15), по шайбе забросили Антон Бурдасов (34) и Евгений Грошев (39).
«Металлург» выиграл пятый матч подряд и лидирует в сводной таблице чемпионата. «Лада» — предпоследняя в Западной конференции.
В параллельном матче «Салават Юлаев» в Уфе обыграл петербургский СКА — 2:1. СКА проиграл впервые за четыре матча.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией
В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео
Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море
Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии
В России создали войска беспилотных систем
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций