Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,14 x 7,4 2 25 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,5 x 4,2 2 6,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,4 2 11 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 5 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,18 x 6,8 2 18 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,65 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Спорт⁠,
0

Лидер КХЛ вел 2:0, но чуть не проиграл аутсайдеру

«Металлург» вел 2:0, но чуть не проиграл «Ладе»
«Металлург» обыграл «Ладу» в Магнитогорске со счетом 6:4. Хозяева вели 2:0, позволили тольяттинцам сравнять счет и выйти вперед, но в итоге одержали победу
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Магнитогорский «Металлург» победил на своем льду тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 6:4.

У хозяев Владимир Ткачев оформил дубль (4-я и 46-я минуты) и сделал передачу, также гол (41) и два паса у Робина Пресса, по шайбе забросили Валерий Орехов (2), Даниил Вовченко (40) и Роман Канцеров (60). Пропустивший четыре предыдущих матча из-за плохой формы Евгений Кузнецов сделал голевой пас.

У «Лады» два гола забил Андрей Чивилев (11, 15), по шайбе забросили Антон Бурдасов (34) и Евгений Грошев (39).

Лидер КХЛ вернул в состав отстраненного из-за плохой формы чемпиона НХЛ
Спорт
Евгений Кузнецов

«Металлург» выиграл пятый матч подряд и лидирует в сводной таблице чемпионата. «Лада» — предпоследняя в Западной конференции.

В параллельном матче «Салават Юлаев» в Уфе обыграл петербургский СКА — 2:1. СКА проиграл впервые за четыре матча.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Лада

