«Металлург» вел 2:0, но чуть не проиграл «Ладе»

Лидер КХЛ вел 2:0, но чуть не проиграл аутсайдеру

«Металлург» обыграл «Ладу» в Магнитогорске со счетом 6:4. Хозяева вели 2:0, позволили тольяттинцам сравнять счет и выйти вперед, но в итоге одержали победу

Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Магнитогорский «Металлург» победил на своем льду тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ со счетом 6:4.

У хозяев Владимир Ткачев оформил дубль (4-я и 46-я минуты) и сделал передачу, также гол (41) и два паса у Робина Пресса, по шайбе забросили Валерий Орехов (2), Даниил Вовченко (40) и Роман Канцеров (60). Пропустивший четыре предыдущих матча из-за плохой формы Евгений Кузнецов сделал голевой пас.

У «Лады» два гола забил Андрей Чивилев (11, 15), по шайбе забросили Антон Бурдасов (34) и Евгений Грошев (39).

«Металлург» выиграл пятый матч подряд и лидирует в сводной таблице чемпионата. «Лада» — предпоследняя в Западной конференции.

В параллельном матче «Салават Юлаев» в Уфе обыграл петербургский СКА — 2:1. СКА проиграл впервые за четыре матча.