Оже-Альяссим одержал волевую победу над Шелтоном на Итоговом турнире ATP
Американец Бен Шелтон проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине (Италия), потерпев второе поражение подряд.
Оже-Альяссим одержал волевую победу со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, второй раз в карьере обыграв Шелтона.
Канадец сохранил шансы на выход из группы.
Шелтон занимает пятое место в мировом рейтинге, Оже-Альяссим — восьмое.
В этой же группе выступают немецкий теннисист Александр Зверев и итальянец Янник Синнер, которые позднее в среду сыграют между собой.
