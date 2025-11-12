Оже-Альяссим одержал волевую победу над Шелтоном на Итоговом турнире ATP

Канадец проиграл первый сет, но потом взял тай-брейк во втором и победил в третьем — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5

Феликс Оже-Альяссим (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Американец Бен Шелтон проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Турине (Италия), потерпев второе поражение подряд.

Оже-Альяссим одержал волевую победу со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, второй раз в карьере обыграв Шелтона.

Канадец сохранил шансы на выход из группы.

Шелтон занимает пятое место в мировом рейтинге, Оже-Альяссим — восьмое.

В этой же группе выступают немецкий теннисист Александр Зверев и итальянец Янник Синнер, которые позднее в среду сыграют между собой.