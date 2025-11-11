С какими проблемами «Спартак» столкнулся при Станковиче

«Спартак» уволил главного тренера Деяна Станковича. Он возглавлял московскую команду с июля 2024 года. «РБК Спорт» разобрал причины неудач сербского специалиста в «Спартаке»

Деян Станкович (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Московский футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с главным тренером Деяном Станковичем, который возглавлял команду с 1 июля 2024 года. Станкович покинул клуб по соглашению сторон.

«На данный момент «Cпартак» находится на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов, который работал в штабе Станковича. В сезоне РПЛ «Спартак» после 15 туров набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Станкович стал одним из самых неоднозначных тренеров «Спартака» за последнее время. «РБК Спорт» разобрал причины неудач сербского специалиста в «Спартаке».

Как начинал Станкович в «Спартаке»

В дебютном матче под руководством Станковича «Спартак» сенсационно проиграл «Оренбургу». Но следом команда постепенно начала набирать ход. «Красно-белые» не проигрывали четыре месяца.

В сентябре—октябре «Спартак» столкнулся с месячной безвыигрышной серией, но затем выдал самую длительную победную серию в ХХI веке — семиматчевую, в которой забил 21 гол, а пропустил два мяча. В этом отрезке «Спартак» впервые с чемпионского сезона (2016/17) победил в гостях ЦСКА (2:0). При этом с 10 ноября по 7 декабря «Спартак» одержал в чемпионате разгромные победы во всех четырех встречах — общий счет 15:2.

Феноменальную результативность показал форвард Манфред Угальде, который был одним из самых дорогих приобретений в истории клуба, но до этого момента не оправдывал надежд. Он в пяти матчах подряд забил десять голов и сделал две передачи. В итоге в этом отрезке он обеспечил себе звание лучшего бомбардира в сезоне.

С какими проблемами столкнулся «Спартак» в 2025 году

Отсутствие стабильности

«Спартак» выходил из зимнего перерыва в качестве основного фаворита на чемпионство. Однако в марте оптимизма стало меньше, хотя команда одержала первую с 2017 года победу над «Зенитом». «Спартак» чередовал победы с неудачами, к примеру в матчах против «Рубина», «Ахмата» или махачкалинского «Динамо». В весенней части команда Станковича лишь раз одержала две победы подряд. Случилось это в последнем туре, где уже ничего не решалось.

В сезоне 2024/25 «Спартак» занял итоговое четвертое место в чемпионате — 57 очков, 17 побед при разнице мячей 56:25. А Угальде стал лучшим бомбардиром, хотя не забил ни одного гола с 9 марта по 18 мая. Только в последнем туре «прервал засуху».

Весенняя часть сильно смазала впечатление от работы Станковича. Сам сербский специалист стал сильно раздражительным. Он критиковал не только судей, но и своих игроков. В результате СМИ и эксперты заговорили о возможной отставке, хотя еще полгода назад работа сербского специалиста вызывала всеобщее восхищение.

Проблемы в обороне

Клуб в итоге продлил контракт со Станковичем. Однако ситуация не изменилась. В нынешнем сезоне команда по-прежнему играет нестабильно. Вдобавок ко всему всплыли явные проблемы в обороне.

В прошлом сезоне «Спартак» сыграл на ноль в 58% (в 17 матчах из 30), что стало клубным рекордом для сезона, состоящего из 30 туров. Больше сухих матчей у «Спартака» было только в сезонах 1993 (19 в 34 турах) и 2011/12 (19 в 44 турах). А сам Станкович стал лидером по проценту сухих матчей в истории чемпионатов России.

В нынешнем же сезоне команда редко покидает поле без пропущенных голов — трижды в 11 матчах. При этом дважды пропустила более двух мячей.

А в первые 20 минут матча с ЦСКА пропустила три гола из-за явных ошибок в обороне. Так много в первой четверти матча «Спартак» ни разу не пропускал.

Проблема первых таймов

«Спартак» с приходом Станковича проблемно играет в первых таймах. В прошлом сезоне лишь 11 раз из 30 уходил на перерыв в ранге лидера, в нынешнем — трижды в 11 матчах.

Неопределенность со стартовым составом

Станкович за полтора года так и не смог определить очертание стартового состава. Вслед за неудачами в составе возникали заметные перестановки и смена тактики. Именно с постоянными экспериментами сербского тренера связывают нестабильность «Спартака».

Из-за отсутствия определенности возникли проблемы с адаптацией у многих дорогостоящих игроков. Хотя при сербском тренере «Спартак» потратил рекордные суммы на трансферы — порядка €90 млн за год.

Три игрока из четверки самых дорогих в истории клуба были приобретены при Станковиче. Четыре из топ-5 играют на данный момент.

«Станкович — тренер, который делает ставку на селекцию, на эмоции, дух, взаимоотношения, — поделился мнением Леонид Слуцкий в сентябре в эфире «Это футбол, брат!». — Но вообще не делает ставку на тактику, систему и взаимопонимание игроков. Поэтому, когда мы будем говорить о «Спартаке» после 15-го или 30-го тура, мы будем говорить то же самое».

Слуцкий считает, что при таком тренерском подходе у «Спартака» не будет системной игры. «Даже топовый игрок, который что-то провалит, может сесть, другой может встать, человек, который вчера смотрел игру на трибуне, может оказаться в стартовом составе, могут переходить на два или три центральных защитника. Это будет всегда, это типаж тренера».

«При этом игроки качественные и состав длинный, — добавил он. — Периодически матчи будут получаться, периодически не получаться, периодически лидеры будут вытаскивать, периодически — проваливаться. Поэтому попытка оценить отдельную игру вообще неважна».

Именно в период работы Станковича «Спартак» установил рекорд по трансферам за сезон, которые впервые достигли €50 млн. При этом летом 2025 года клуб потратил порядка €40 млн.

Эмоциональность Станковича

Деян Станкович признал, что его излишняя эмоциональность на поле иногда мешает, но при этом не хочет быть «статуей на скамейке».

«Бывает, и я могу это признать после матча. Но это то, как я проживаю игру, в такие моменты я абсолютно искренен. Я не умею по-другому. Я никогда не буду статуей на скамейке», — говорил Станкович.

Эмоциональность Станковича не раз приводила к удалениям, желтым карточкам, а также публичной критике в адрес не только судей, но и своих игроков.

За время работы в «Спартаке» Станкович получил семь желтых карточек в РПЛ — больше за этот период только у Мурада Мусаева (11). В конце сентября 2025 года Станкович был впервые удален в матче чемпионата России — случилось это в игре с московским «Динамо». А затем КДК наказал его месячной дисквалификацией за оскорбление судьи. «Месяц дисквалификации — это очень серьезный срок, — отреагировали на наказание в «Спартаке». — К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией». Это не первая дисквалификация сербского тренера. В конце прошлого сезона он был удален в полуфинале Кубка России с «Ростовом» за оскорбление судьи и в итоге получил трехматчевую дисквалификацию.

По мнению ряда экспертов, Станкович своим поведением также излишне заводит игроков во время матча, что негативно сказывается на их игре.

«Поведение Станковича влияет на команду. Его нервы не на пользу команде», — поделился мнением бывший тренер сборной России Юрий Семин.

«Спартак» не раз пропускал важные голы из-за того, что Станкович не мог обуздать эмоции игроков. В частности, «Спартак» умудрился дважды пропустить в ответной атаке после забитого гола. Памятна игра с «Акроном», где «красно-белые» забили, казалось бы, победный гол в добавленное время и сразу после бурного празднования с тренером упустили победу. В результате Станкович даже не успел отойти от забитого гола, как команда пропустила.

В последнем матче Станкович после поражения от «Ахмата» в Грозном в 15-м туре РПЛ (2:1) устроил перепалку с журналистом во время флеш-интервью и не пришел на пресс-конференцию.

Какова статистика Станковича в «Спартаке»

«Спартак» под руководством Станковича одержал 37 побед в 64 играх. Серб занимает 13-е место по количеству матчей на посту тренера «Спартака» и 11-е по проценту побед. В среднем он набирал 1,89 очка за игру. Схожий показатель и у Массимо Карреры (89 игр / 1,87 очка), который привел клуб к последнему чемпионству.

После Олега Романцева больше очков за матч «Спартак» набирал только при Станиславе Черчесове (48 матчей / 1,89).

По этим показателям Станкович заметно превосходит своих предшественников в лице Доменико Тедеско (54 матчей / 1,69) и Гильермо Абаскаля (74 матчей / 1,66).