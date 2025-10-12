У финалиста «Мастерс» Риндеркнеша начались судороги во время награждения

У финалиста «Мастерс» в Шанхае начались судороги во время награждения

Во время речи победителя турнира Вашеро его кузен Риндеркнеш из-за судорог сначала был вынужден опуститься на корточки, а потом, при попытке сойти с подиума, упал на спину

Артур Риндеркнеш (слева) и Валентен Вашеро (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

На церемонии награждения турнира серии «Мастерс» в Шанхае у французского теннисиста Артура Риндеркнеша начались сильные судороги во время речи его кузена Валентена Вашеро, ставшего победителем.

Риндеркнеш из-за судорог сначала был вынужден опуститься на корточки, а потом, при попытке сойти с подиума, упал на спину. Вашеро попросил помощи.

Монегаск Вашеро, 204-я ракетка мира, в финале обыграл Риндеркнеша в трех сетах (4:6, 6:3, 6:3). После матча соперники несколько раз не сдержали слез, поздравляя друг друга с успехом.

Риндеркнеш впервые дошел до финала «Мастерс» и впервые поднимется в рейтинге в топ-30. Вашеро до этого турнира только раз выиграл матч в ATP, а его призовые в Шанхае будут почти вдвое больше, чем он заработал за карьеру.

Прошлогодний победитель турнира в Шанхае Янник Синнер 5 октября снялся с матча третьего круга из-за сильных судорог.