Какая команда стала «самой русской» в НХЛ

Новый сезон Национальной хоккейной лиги уже активно идет. На старте чемпионата команды объявили свои составы, куда вошли и россияне. «РБК Спорт» собрал подборку команд с самым большим количеством российских заявленных игроков

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Новый сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начался в ночь с 7 на 8 октября. Команды объявили основные составы на старте чемпионата, и российские игроки представлены в большинстве из них, за исключением «Детройт Ред Уингз», «Сиэтл Кракен», «Торонто Мейпл Лифс» и «Ванкувер Кэнакс».

«РБК Спорт» рассказывает, в каких командах наибольшее количество россиян в начале сезона 2025/26.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Количество россиян: 5 (один в списке травмированных)

В сезоне 2025/26 в составе «Айлендерс» заявлены четыре российских хоккеиста: нападающие Максим Шабанов и Максим Цыплаков, защитник Александр Романов и вратарь Илья Сорокин.

Особое внимание привлекает Максим Шабанов, с котором был подписан контракт в июле 2025 года. Этот перспективный форвард впервые будет выступать в НХЛ. Еще до подписания соглашения Шабанов считался одним из самых востребованных европейских свободных агентов межсезонья.

В прошлом сезоне, играя за «Трактор», он установил и побил клубные рекорды: забросил 23 шайбы в регулярном чемпионате (повторив достижение Лукаша Седлака в сезоне 2019/2020) и набрал 67 очков за регулярный сезон, побив предыдущий рекорд в 49 очков, установленный Томашем Гикой в сезоне 2020/2021.

Пятым игроком «Айлендерс» мог стать вратарь Семен Варламов, но сейчас он находится в списке травмированных. Хоккеист не играет с ноября 2024 года из-за травмы колена.

«Коламбус Блю Джекетс»

Количество россиян: 4

Перед началом нового сезона «Коламбус» заявил о наличии сразу четырех российских игроков в основном составе: защитника Ивана Проворова, нападающих Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова и Егора Чинахова. Единственным, кто не вошел в основную ротацию, — стал голкипер Иван Федотов, выступавший также на предсезонных матчах.

Сезон 2024/25 сложился удачно для многих игроков «Коламбуса», но не для Егора Чинахова, которому пришлось столкнуться с трудностями. Травма спины вынудила его пропустить 39 матчей, что, безусловно, отразилось на его игре. Летом Чинахов в интервью «СЭ» дал понять, что не против обмена в другой клуб.

Генменеджер клуба Дон Уодделл подтвердил The Athletic факт переговоров об обмене Чинахова с другими командами. При этом он подчеркнул, что решение об обмене не будет принято только из-за публичных заявлений игрока и его агента, Шуми Бабаева.

«Миннесота Уайлд»

Количество россиян: 4

В сезоне 2025/26 в составе «Миннесоты» также выступят сразу четыре российских нападающих: Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Даниил Юров и Яков Тренин.

Главной новостью клуба стало подписание нового контракта с Кириллом Капризовым, который, начиная с сезона 2026/27, станет самым высокооплачиваемым игроком лиги. Общая сумма восьмилетнего контракта составит $136 млн ($17 млн в год). Несмотря на пропуск значительной части прошлого сезона из-за травмы нижней части тела и последующей операции, Капризов продемонстрировал хорошую результативность, набрав 56 (25+31) очков в 41 матче регулярного чемпионата и 9 (5+4) очков в шести играх плей-офф Кубка Стэнли.

Форвард Даниил Юров впервые выйдет на лед в НХЛ. Ранее он выступал за «Металлург», с которым одержал победу в Кубке Гагарина в 2024 году. Прошлый сезон у Юрова прошел с некоторыми трудностями — из-за травмы ноги ему пришлось перенести операцию, и это сказалось на его результатах (25 очков (13+12) в 46 матчах регулярки).

Несмотря на это, в июне генеральный менеджер клуба Билл Герин заявил, что команда очень рада приходу россиянина: «Пришло время приехать и проявить себя здесь [в НХЛ]», — сказал Герин Sportsnet.

«Каролина Харрикейнз»

Количество россиян: 3

Перед началом сезона 2025/26 в тренировочном лагере «Каролины Харрикейнз» участвовали семь российских хоккеистов, но в основной состав на старте сезона пробились только трое: защитник Александр Никишин, вратарь Петр Кочетков и нападающий Андрей Свечников.

Особый интерес у болельщиков клуба вызывает Александр Никишин. Защитник не только считается одним из главных соперников для соотечественника Ивана Демидова в борьбе за «Колдер Трофи» (награда лучшему новичку лиги), но и до начала чемпионата был назван самым перспективным новичком «Каролины», которому пророчат одну из ведущих ролей в команде. Игрок уже успел дебютировать в лиге, сыграв четыре матча в плей-офф в прошлом сезоне.

«Филадельфия Флайерз»

Количество россиян: 3

«Филадельфия» также включила сразу трех российских хоккеистов в свой стартовый состав: нападающих Никиту Гребенкина и Матвея Мичкова, а также защитника Егора Замулу.

В центре внимания, безусловно, Матвей Мичков — яркий хоккеист, выбранный «Флайерз» под 7-м номером на драфте 2023 года. В первом же сезоне 20-летний российский форвард ярко проявил себя, набрав 63 (26+37) очка в 80 играх. При этом Мичков стал лучшим снайпером среди новичков регулярного чемпионата, опередив Макклина Селебрини из «Сан-Хосе» (25 шайб). В гонке бомбардиров среди новичков они разделили второе место, набрав по 63 очка.

Также в 2024 году Мичков стал первым за 18 лет российским хоккеистом, вступившим в сезон НХЛ в статусе одного из главных претендентов на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку лиги). Несмотря на высокие ожидания, эту награду ему завоевать не удалось — победителем стал Лэйн Хатсон из «Монреаль Канадиенс». Мичков в итоговом голосовании занял четвертое место.