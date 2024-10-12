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Сын Кадырова поддержал Бетербиева перед боем против Бивола

Ахмат Кадыров отметил, что министерство Чечни по физической культуре и спорту организовало специальный просмотр поединка Артура Бетербиева против Дмитрия Бивола в кинотеатре
Ахмат Кадыров
Ахмат Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Руководитель министерства Чечни по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров в своем Telegram-канале призвал поддержать боксера Артура Бетербиева, который является представителем республиканского спортивного клуба «Ахмат», в бою против Дмитрия Бивола.

Поединок Бетербиева и Дмитрия Бивола за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) состоится в ночь на 13 октября в спорткомплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде. На кону титул абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории.

«В главном поединке за звание абсолютного чемпиона мира сразится наш соотечественник, чеченский боксер и представитель республиканского спортивного клуба «Ахмат» — Артур Бетербиев. <...>. Приходите поддержать нашего чемпиона и вместе насладиться этим незабываемым моментом!» — говорится в сообщении.

Кадыров-младший добавил, что ведомство организовало просмотр поединка в кинотеатре в Грозном.

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Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Теги
бокс Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Ахмат Кадыров Грозный
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