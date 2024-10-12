 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Махачев поделился ожиданиями от чемпионского боя Бивола и Бетербиева

Махачев о чемпионском бое Бивола и Бетербиева: это будет космос
Поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится в ночь на 13 октября. На кону — титул абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории. «Это будет космос», — написал чемпион UFC в легком весе
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол
Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Andrew Boyers / Reuters)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) предстоящий поединок двух россиян за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это будет космос», — написал Махачев.

Экс-чемпион UFC Адесанья поставил $10 тыс. на бой Бивол — Бетербиев
Спорт
Исраэль Адесанья

Поединок между Бетербиевым и Биволом состоится в ночь на 13 октября в спорткомплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде. На кону титул абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова

«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве

Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»

Илон Маск представил беспилотное «роботакси»

Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года

Закрылся единственный европейский филиал МГУ

Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Международная ассоциация бокса (IBA) бокс Ислам Махачев Артур Бетербиев Дмитрий Бивол
Материалы по теме
Экс-чемпион UFC Адесанья поставил $10 тыс. на бой Бивол — Бетербиев
Спорт
Леннокс Льюис спрогнозировал победу Бетербиева над Биволом нокаутом
Спорт
Легенды бокса назвали фаворита боя за титул между Биволом и Бетербиевым
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Зеленский заявил о попытках войск России оттеснить ВСУ в Курской областиПолитика, 22:18
Экипаж речного трамвая в Москве вытащил из ледяной воды утопающую девушкуОбщество, 22:09
МИД исключил превращение БРИКС в военный союзПолитика, 22:06
Сын Кадырова поддержал Бетербиева перед боем против БиволаСпорт, 22:03
В Москве при обрушении конструкций при сносе здания погиб рабочийОбщество, 21:45
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:37
Bild узнал об общих мероприятиях военных России и ФРГ вопреки санкциямПолитика, 21:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
БРИКС пообещал Палестине обсудить на саммите ситуацию на Ближнем ВостокеПолитика, 21:09
Махачев поделился ожиданиями от чемпионского боя Бивола и БетербиеваСпорт, 21:01
«Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении покупателей зефиромОбщество, 20:58
Боррель заявил, что запрет БАПОР будет иметь катастрофические последствияПолитика, 20:34
Хопкинс назвал фаворита в поединке Бивола и Бетербиева за титулСпорт, 20:31
Минобороны предложило отменить положение о кадровом резервеПолитика, 20:03
Алаудинов рассказал, как российские бойцы два месяца прожили в тылу ВСУПолитика, 19:59