Махачев поделился ожиданиями от чемпионского боя Бивола и Бетербиева

Махачев о чемпионском бое Бивола и Бетербиева: это будет космос

Поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом состоится в ночь на 13 октября. На кону — титул абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории. «Это будет космос», — написал чемпион UFC в легком весе

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Andrew Boyers / Reuters)

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) предстоящий поединок двух россиян за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это будет космос», — написал Махачев.

Поединок между Бетербиевым и Биволом состоится в ночь на 13 октября в спорткомплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде. На кону титул абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории.

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).