Махачев поделился ожиданиями от чемпионского боя Бивола и Бетербиева
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) предстоящий поединок двух россиян за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
«Это будет космос», — написал Махачев.
Поединок между Бетербиевым и Биволом состоится в ночь на 13 октября в спорткомплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде. На кону титул абсолютного чемпиона в полутяжелой весовой категории.
Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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