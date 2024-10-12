Хопкинс назвал фаворита в поединке Бивола и Бетербиева за титул
Бывший чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс заявил ТАСС, что российский боксер Дмитрий Бивол с небольшим преимуществом является фаворитом в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,38 кг) против Артура Бетербиева.
Поединок между Бетербиевым и Биволом состоится в ночь на 13 октября в спорткомплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде.
«Пожалуй, это очень большой бой для всего мирового бокса. Полутяжелый дивизион сейчас контролируют ребята из России, и я отдаю им должное. Для меня небольшим фаворитом будет Бетербиев, поскольку он имеет серьезную ударную мощь. Но и Бивол имеет большие шансы на победу», – заявил Хопкинс.
Бетербиев владеет титулами чемпиона по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На счету 39-летнего Бетербиева победы во всех 20 боях на профессиональном ринге. 33-летний Бивол также выиграл все свои 22 боя.
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