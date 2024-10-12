Миранчук забил дебютный гол за швейцарский «Сьон»

Антон Миранчук (Фото: FC Sion)

Российский полузащитник швейцарского «Сьона» Антон Миранчук забил мяч в матче с «Лозанной».

Россиянин на 22-й минуте открыл счет в товарищеском матче. Он забил первый гол за «Сьон», куда перешел в сентябре из московского «Локомотива» на правах свободного агента. Матч «Сьон» — «Лозанна» завершился со счетом 3:0.

Всего в составе «Сьона» Миранчук провел четыре матча, в которых, помимо гола, больше не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер швейцарской команды Дидье Толо заявил, что Миранчуку еще необходимо время, чтобы набрать форму.

«Он тренировался индивидуально на протяжении трех месяцев. Ему нужно время, чтобы набрать лучшую физическую форму. Антон должен продолжать выкладываться», — заявил Толо.