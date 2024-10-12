Кучеров оформил шестой хет-трик и сделал нынешний сезон НХЛ историческим

Сезон 2024/25 стал первым в истории НХЛ, в котором сразу несколько игроков оформили хет-трик в матче открытия сезона своей команды

«Каролина Харикейнз» проиграла «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев отличился Джордан Стаал (15-я минута), у гостей шайбы забросили Брейден Пойнт (23) и Никита Кучеров (52, 58, 60).

Кучеров также сделал голевую передачу и был признан лучшим игроком матча.

Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 21.

Кучеров в шестой раз отметился хет-триком в НХЛ. Он стал вторым игроком в истории «Лайтнинг», сделавшим хет-трик в матче открытия сезона, присоединившись к Крису Контосу (7 октября 1992 г.).

Кучеров стал пятым игроком в истории «Лайтнинг», который сделал несколько «натуральных» хет-триков. При этом никто в истории клуба не делал этого более двух раз.

Сезон 2024/25 стал первым в истории НХЛ, в котором сразу несколько игроков оформили хет-трик в матче открытия сезона своей команды. Ранее это удалось капитану «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитару.

Кучеров вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампы-Бэй» — 877 очков (323 гола и 554 передачи) в 726 играх.

«Тампа-Бэй» и «Каролина» провели первый матч в сезоне. В ночь на 14 октября команды должны были сыграть во Флориде на домашнем льду «Тампы», но встречу перенесли на неопределенную дату из-за урагана «Милтон».