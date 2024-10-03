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Кучеров бросился на соперника с голыми руками в матче перед стартом НХЛ

Кучеров накинулся на канадца с голыми руками в матче перед стартом НХЛ
Инцидент произошел во втором периоде матча «Тампы-Бэй Лайтнинг» против «Флориды Пантерз». Россиянин резко отреагировал на силовой прием соперника против капитана команды Виктора Хедмана
Никита Кучеров
Никита Кучеров (Фото: Dirk Shadd / Global look press)

Россиянин Никита Кучеров скинул краги и набросился на канадца Джоша Дэвиса в предсезонном матче НХЛ.

Это произошло во втором периоде матча «Тампы-Бэй Лайтнинг» против «Флориды Пантерз». Российский форвард «Тампы» резко отреагировал на силовой прием Дэвиса против капитана команды Виктора Хедмана. Дэвис жестко встретил в середине площадки Хедмана, повалив того с ног. Кучеров, который находился рядом, сразу скинул краги, налетел на Дэвиса, схватил сзади за свитер и свалил того на лед головой вниз. Судейская бригада наказала россиянина двумя минутами штрафа.

Встреча завершилась победой «Флориды» со счетом 2:1 в овертайме. У победителей шайбы забросили Зак Дальпе и Сандис Вилманис, у гостей отличился Кучеров. Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

Кучеров — один из лучших хоккеистов поколения, становился лучшим хоккеистом, лучшим бомбардиром НХЛ. В его активе два Кубка Стэнли. Он пятый хоккеист за всю историю НХЛ, которому удалось достичь отметки в 100 и более передач за сезон. Помимо него, столько или больше набирали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр и Коннор Макдэвид.

Новый сезон НХЛ начнется 4 октября.

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Никита Кучеров НХЛ россияне в НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг
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