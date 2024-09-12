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В WADA нашли «неточности» в статье о сокрытии экспертизы в деле Валиевой

В антидопинговом агентстве заявили, что эксперимент, подтвердивший версию о возможности случайного попадания запрещенного вещества в организм российской фигуристки в бытовых условиях, не был частью официального расследования
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Статья Associated Press о предполагаемом сокрытии руководством Всемирного антидопингового агентства (WADA) результатов экспертизы, которая могла бы стать аргументом в пользу дисквалифицированной фигуристки Камилы Валиевой, содержит «ряд фактических неточностей». Об этой ТАСС заявили в пресс-службе WADA.

«Эксперимент был проведен в ходе разбирательства в первой инстанции независимым экспертом по поручению РУСАДА. Таким образом, WADA не должно было решать, могут ли результаты этого эксперимента быть использованы РУСАДА, организацией, которая его заказала, и каким образом. Эксперимент не был частью расследования WADA, не было неправомерного вмешательства со стороны руководства WADA», — заявили в агентства.

В WADA также заверили, что его гендиректор, наоборот, называл недопустимым какое-либо участие антидопингового агентства в подготовке отчетов, заказанных сторонами в первой инстанции.

WADA скрыло заключение эксперта, способное оправдать фигуристку Валиеву
Спорт
Камила Валиева

В среду, 13 сентября, Associated Press написало, что WADA по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обратилось к швейцарскому ученому Марсьялю Сожи с просьбой проверить версию защиты Валиевой. Фигуристка предполагала, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в ее организм вместе с остатками лекарства от сердца, которое принимал ее дедушка, в результате чего произошло бытовое «загрязнение».

Сожи провел эксперимент и пришел к выводу, что положительный допинг-тест действительно мог быть спровоцирован следами медицинского препарата, оставленными на разделочной доске, на которой родственник Валиевой измельчал таблетки.

По данным источников Associated Press, руководство WADA, узнав о результатах исследования, решило их скрыть. В подтверждение этой мысли издание приводит фрагменты переписки гендиректора WADA Оливье Ниггли с руководителем отдела расследований организации Гюнтером Юнгером. «Гюнтер, у нас серьезная проблема. Почему Сожи дал заключение по Валиевой, которое крайне благоприятно для нее… Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными... Если этот аргумент будет использован в суде, то для нас это очень большая проблема. Мы должны немедленно это остановить», — писал Ниггли.

В результате заключение эксперта не фигурировало при рассмотрении дела в Спортивном арбитражном суде (CAS), который в январе на четыре года отстранил российскую спортсменку от официальных соревнований. Дисквалификация Валиевой отсчитывается с 2021 года. Таким образом, она потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).

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Камила Валиева WADA дисквалификация фигурное катание CAS допинг
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Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
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