Ковальчук назвал абсурдом Олимпиаду-2026 без российских хоккеистов
Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук заявил ТАСС, что отсутствие российских хоккеистов на Олимпийских играх 2026 года станет абсурдом.
«Дай бог, что мы выступим. Потому что это абсурд, если на Олимпиаде будут все сильнейшие, а сборной России нет. Это совсем непонятно», — сказал Ковальчук.
Накануне заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что сборная России по хоккею не выступит на Играх 2026 года. Ковальчук отметил, что «Дэйли — уважаемый дядька, вице-президент НХЛ, но решение будут принимать совсем другие люди».
Ковальчук трижды брал Кубок Гагарина (в том числе с клубом СКА в 2015 и 2017 годах), также он олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный чемпион мира в составе сборной России.
На Олимпийских играх 2022 года Ковальчук был генеральным менеджером сборной России по хоккею. Тогда россияне стали серебряными призерами.
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