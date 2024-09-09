Глава МИД Бразилии подарил Лаврову футболку с автографом Жуниора. Видео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Эр-Рияде встретился с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой. Тот подарил российскому министру футболку своей сборной с подписью главной звезды — игрока «Реала» Винисиуса Жуниора
Лавров поблагодарил Виейру за подарок и подчеркнул, что Жуниор — один из его самых любимых футболистов.
Винисиус Жуниор — бразильский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и игрок сборной Бразилии. На сегодняшний день считается одним из лучших молодых игроков в мире (ему 24 года), известен своей скоростью и дриблингом.
В прошлом сезоне бразилец забил 24 гола в 39 матчах, выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.
Это не первый раз, когда глава бразильского МИДа дарит Лаврову футболку. Так, в ноябре 2021 года возглавлявший на тот момент бразильское дипведомство Карлус Альберту Франку Франса подарил российскому министру футбольную майку цветов национальной сборной Бразилии с фамилией Lavrov на спине.
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