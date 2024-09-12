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Россиянка побила себя ракеткой после упущенного с 5:0 сета

Кудерметова побила себя ракеткой после упущенного с 5:0 сета
Вероника Кудерметова по ходу третьего сета вела со счетом 5:0, но проиграла семь геймов подряд и не смогла выйти в 1/4 финала турнира. После пятой проигранной партии теннисистка несколько раз ударила себя ракеткой по голове
Вероника Кудерметова
Вероника Кудерметова (Фото: Elsa / Getty Images)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира серии WTA-500, который проходит в Гвадалахаре (Мексика).

Россиянка на стадии 1/8 финала проиграла Марии-Камиле Осорио-Серрано из Колумбии в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7. При этом по ходу заключительного сета Кудерметова вела со счетом 5:0. Россиянке оставалось выиграть один гейм, чтобы выйти в четвертьфинал турнира, однако она проиграла семь геймов подряд.

После пятого проигранного гейма Кудерметова несколько раз ударила себя ракеткой по голове.

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В четвертьфинале турнира Осорио сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой.

27-летняя Кудерметова занимает 42-е место в рейтинге WTA. Россиянка является победительницей деcяти турниров WTA, из которых два в одиночном разряде, и обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).

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теннис Вероника Кудерметова
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