Россиянка побила себя ракеткой после упущенного с 5:0 сета
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира серии WTA-500, который проходит в Гвадалахаре (Мексика).
Россиянка на стадии 1/8 финала проиграла Марии-Камиле Осорио-Серрано из Колумбии в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 5:7. При этом по ходу заключительного сета Кудерметова вела со счетом 5:0. Россиянке оставалось выиграть один гейм, чтобы выйти в четвертьфинал турнира, однако она проиграла семь геймов подряд.
После пятого проигранного гейма Кудерметова несколько раз ударила себя ракеткой по голове.
В четвертьфинале турнира Осорио сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой.
27-летняя Кудерметова занимает 42-е место в рейтинге WTA. Россиянка является победительницей деcяти турниров WTA, из которых два в одиночном разряде, и обладательницей Кубка Билли Джин Кинг (2021).
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