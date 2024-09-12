Чем запомнились легендарные фигуристы Белоусова и Протопопов. Фотогалерея
Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова 11 сентября захоронили на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Урны с прахом прославленных спортсменов были захоронены в могилу отчима фигуриста поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой, как завещал Протопопов.
Чем запомнились двукратные олимпийские чемпионы — в фотогалерее «РБК Спорт».
Олег Протопопов и Людмила Белоусова начали выступать вместе в 1954-м году. «Любовь пришла к нам гораздо позже встречи, хотя мне сразу понравился стройный балтийский морячок», — вспоминала Белоусова первую встречу с Протопоповым. Пара поженилась в 1957-м году.
На тот момент в Ленинграде не было ни одного профессионального катка, поэтому пара была вынуждена заниматься на Васильевском острове — в храме, который был переоборудован под каток размером 15x15 м.
Они неоднократно участвовали на чемпионатах СССР, но им не удавалось достичь триумфа. На Олимпиаде 1960-го года в Скво-Вэлли, которая стала для пары дебютной, они заняли 9-е место.
Следующие четыре года пара выигрывала все. Они шесть раз побеждали на чемпионатах СССР (1962-1964, 1966-1968), четырежды становились чемпионами мира и Европы (1965-1968). Наивысшим достижением в их спортивной карьере стали победы на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов.
Завершился золотой период триумфом на второй Олимпиаде подряд в 1968 году: тогда Белоусова и Протопопов обошли соотечественников Татьяну Жук и Александра Горелика.
Протопопов и Белоусова стали первыми обладателями золотой олимпийской медали среди советских фигуристов.
В 1979 году они ездили вместе с Ленинградским балетом на льду на гастроли в Швейцарию, где решили остаться. Спортсменов лишили званий заслуженных мастеров спорта, их имена вычеркнули из всех советских справочников, рассказывающих об олимпийских достижениях СССР, спортсменов называли предателями. В 1995 году Белоусова и Протопопов получили швейцарское гражданство.
В феврале 2003-го они прилетели в Россию по личному приглашению главы Госкомспорта Вячеслава Фетисова: этот визит стал первым для пары с момента, как они покинули СССР.
На фото: Москва. 25 февраля 2003 года. Фетисов встречает в аэропорту «Шереметьево-2» Протопопова и Белоусову.
Легендарные российские фигуристы также участвовали в ледовом шоу «Татьяна Тарасова и ее ученики». Мероприятие состоялось в феврале 2007 года в московском Дворце спорта на Ходынке. Юбилейный вечер был посвящен дню рождения знаменитого тренера.
Двукратные чемпионы Игр также присутствовали на Олимпийских играх 2014 года в Сочи по приглашению Федерации фигурного катания на коньках России. Владимир Путин пообщался с Протопоповым и Белоусовой в день командных соревнований по фигурному катанию во Дворце зимнего спорта «Айсберг».
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