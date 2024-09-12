Чем запомнились легендарные фигуристы Белоусова и Протопопов. Фотогалерея

Легендарные фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов 11 сентября были захоронены на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Чем запомнились двукратные олимпийские чемпионы — в фотогалерея «РБК Спорт».

Фото: Василий Носков / РИА Новости

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова 11 сентября захоронили на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Урны с прахом прославленных спортсменов были захоронены в могилу отчима фигуриста поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой, как завещал Протопопов.

Чем запомнились двукратные олимпийские чемпионы — в фотогалерее «РБК Спорт».

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Людмила Белоусова (слева) и Олег Протопопов (справа), 1964 год (Фото: Василий Носков / РИА Новости)

Олег Протопопов и Людмила Белоусова начали выступать вместе в 1954-м году. «Любовь пришла к нам гораздо позже встречи, хотя мне сразу понравился стройный балтийский морячок», — вспоминала Белоусова первую встречу с Протопоповым. Пара поженилась в 1957-м году.

Советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов выступают на международных соревнованиях по фигурному катанию на коньках в 1959 году (Фото: А. Воротынский / РИА Новости)

На тот момент в Ленинграде не было ни одного профессионального катка, поэтому пара была вынуждена заниматься на Васильевском острове — в храме, который был переоборудован под каток размером 15x15 м.

Они неоднократно участвовали на чемпионатах СССР, но им не удавалось достичь триумфа. На Олимпиаде 1960-го года в Скво-Вэлли, которая стала для пары дебютной, они заняли 9-е место.

IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке. Советские фигуристы Людмила Евгеньевна Белоусова и Олег Алексеевич Протопопов (в центре), занявшие первое место среди спортивных пар, во время церемонии награждения призеров IX зимних Олимпийских игр на Олимпийском стадионе. 1964 год (Фото: ТАСС)

Следующие четыре года пара выигрывала все. Они шесть раз побеждали на чемпионатах СССР (1962-1964, 1966-1968), четырежды становились чемпионами мира и Европы (1965-1968). Наивысшим достижением в их спортивной карьере стали победы на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов.

Двукратные олимпийские чемпионы в парном катании Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1970 год (Фото: Науменков Николай / ТАСС)

Завершился золотой период триумфом на второй Олимпиаде подряд в 1968 году: тогда Белоусова и Протопопов обошли соотечественников Татьяну Жук и Александра Горелика.





Советские фигуристы, супруги Людмила Белоусова и Олег Протопопов, 1967 год (Фото: Борис Елин / РИА Новости)

Протопопов и Белоусова стали первыми обладателями золотой олимпийской медали среди советских фигуристов.

В 1979 году они ездили вместе с Ленинградским балетом на льду на гастроли в Швейцарию, где решили остаться. Спортсменов лишили званий заслуженных мастеров спорта, их имена вычеркнули из всех советских справочников, рассказывающих об олимпийских достижениях СССР, спортсменов называли предателями. В 1995 году Белоусова и Протопопов получили швейцарское гражданство.



В феврале 2003-го они прилетели в Россию по личному приглашению главы Госкомспорта Вячеслава Фетисова: этот визит стал первым для пары с момента, как они покинули СССР.

На фото: Москва. 25 февраля 2003 года. Фетисов встречает в аэропорту «Шереметьево-2» Протопопова и Белоусову.

Легендарные российские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов во время ледового шоу "Татьяна Тарасова и ее ученики" в новом московском Дворце спорта на Ходынке. Юбилейный вечер был посвящен дню рождения знаменитого тренера, 2007 год (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Легендарные российские фигуристы также участвовали в ледовом шоу «Татьяна Тарасова и ее ученики». Мероприятие состоялось в феврале 2007 года в московском Дворце спорта на Ходынке. Юбилейный вечер был посвящен дню рождения знаменитого тренера.

Фото: kremlin.ru

Двукратные чемпионы Игр также присутствовали на Олимпийских играх 2014 года в Сочи по приглашению Федерации фигурного катания на коньках России. Владимир Путин пообщался с Протопоповым и Белоусовой в день командных соревнований по фигурному катанию во Дворце зимнего спорта «Айсберг».