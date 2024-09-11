Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронили в Санкт-Петербурге
Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, сообщает «Матч ТВ».
Урны с прахом прославленных спортсменов были захоронены в могилу отчима фигуриста поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой, как завещал Протопопов.
На церемонии присутствовали ветераны фигурного катания, а также тренеры, работающие в Петербурге.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выражала недовольство неудачной датой захоронения Протопопова и Белоусовой из-за того, что в эти дни в Новогорске проходят закрытые предсезонные прокаты фигуристов.
Протопопов умер в ноябре 2023 года в Швейцарии в возрасте 91 года. Кремирование прошло в Гриндельвальде, прах находился в префектуре города. Протопопов в 2022 году завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище вместе с супругой, которая скончалась в сентябре 2017-го. Ее прах Протопопов хранил дома.
Белоусова и Протопопов шесть раз побеждали на чемпионатах СССР (1962–1964, 1966–1968), четырежды становились чемпионами мира и Европы (1965–1968). Наивысшим достижением в их спортивной карьере стали победы на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов. Они стали первыми обладателями золотой олимпийской медали среди советских фигуристов.
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