Прах фигуристов Белоусовой и Протопопова захоронили в Санкт-Петербурге

Церемония состоялась на Волковском кладбище. Фигуристы долгие годы жили в Швейцарии, там после смерти хранился их прах. Протопопов завещал, чтобы его вместе с супругой похоронили в России

Людмила Белоусова и Олег Протопопов (Фото: Виктор Шандрин / ТАСС)

Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова захоронили на Волковском кладбище Санкт-Петербурга, сообщает «Матч ТВ».

Урны с прахом прославленных спортсменов были захоронены в могилу отчима фигуриста поэта Дмитрия Цензора и его матери балерины Агнии Груздевой, как завещал Протопопов.

На церемонии присутствовали ветераны фигурного катания, а также тренеры, работающие в Петербурге.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выражала недовольство неудачной датой захоронения Протопопова и Белоусовой из-за того, что в эти дни в Новогорске проходят закрытые предсезонные прокаты фигуристов.

Протопопов умер в ноябре 2023 года в Швейцарии в возрасте 91 года. Кремирование прошло в Гриндельвальде, прах находился в префектуре города. Протопопов в 2022 году завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище вместе с супругой, которая скончалась в сентябре 2017-го. Ее прах Протопопов хранил дома.

Белоусова и Протопопов шесть раз побеждали на чемпионатах СССР (1962–1964, 1966–1968), четырежды становились чемпионами мира и Европы (1965–1968). Наивысшим достижением в их спортивной карьере стали победы на Олимпийских играх 1964 и 1968 годов. Они стали первыми обладателями золотой олимпийской медали среди советских фигуристов.