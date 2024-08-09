«Барселона» купила одного из лучших бомбардиров Евро-2024 Дани Ольмо

«Барселона» купила одного из лучших бомбардиров Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо, который является воспитанником каталонского клуба, с 2020 года выступал за «Лейпциг». Стоимость его трансфера оценивается в €55 млн

Фото: Dan Mullan / Getty Images

«Барселона» на своем сайте объявила о переходе из немецкого «Лейпцига» полузащитника сборной Испании Дани Ольмо.

26-летний футболист подпишет с испанским клубом шестилетний контракт, до 30 июня 2030 года.

Ольмо является воспитанником «Барселоны», но в 16 лет он перешел в загребское «Динамо», где начал профессиональную карьеру. В «Лейпциге» он играл с 2020 года.

Ольмо стал одним из лучших бомбардиров Евро-2024, забив три гола. Он помог сборной Испании одержать победу на турнире. Всего в национальной команде у него 39 матчей и 11 голов.

По сведениям Transfermarkt, «Барселона» заплатит «Лейпцигу» за Ольмо €55 млн.