«Барселона» купила одного из лучших бомбардиров Евро-2024
«Барселона» на своем сайте объявила о переходе из немецкого «Лейпцига» полузащитника сборной Испании Дани Ольмо.
26-летний футболист подпишет с испанским клубом шестилетний контракт, до 30 июня 2030 года.
Ольмо является воспитанником «Барселоны», но в 16 лет он перешел в загребское «Динамо», где начал профессиональную карьеру. В «Лейпциге» он играл с 2020 года.
Ольмо стал одним из лучших бомбардиров Евро-2024, забив три гола. Он помог сборной Испании одержать победу на турнире. Всего в национальной команде у него 39 матчей и 11 голов.
По сведениям Transfermarkt, «Барселона» заплатит «Лейпцигу» за Ольмо €55 млн.
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