Звезда «Реала» Винисиус отказался ехать в Саудовскую Аравию за €1 млрд

В Саудовской Аравии были готовы потратить почти €2 млрд ради перехода бразильца в их чемпионат, но ни сам Винисиус, ни «Реал» не согласились

Винисиус Жуниор (Фото: Lachlan Cunningham / Getty Images)

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отверг предложение перейти в клуб из Саудовской Аравии и стать лицом местной лиги в преддверии чемпионата мира 2034 года. Об этом пишет The Athletic.

К представителям 24-летнего игрока обратились из Суверенного фонда Саудовской Аравии, но получили отказ.

В контракте бразильца с «Реалом» прописан выкуп за €1 млрд. По данным Marca, почти столько же саудовцы предлагали Винисиусу за пятилетний контракт с «Аль-Ахли» из Джидды.

Саудовская Аравия будет официально названа хозяйкой ЧМ-2034 на конгрессе ФИФА 11 декабря.

Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне бразилец забил 24 гола в 39 матчах, выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.