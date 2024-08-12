Самый титулованный британский прыгун в воду завершил карьеру в 30 лет
Олимпийский чемпион Токио в синхронных прыжках в воду с вышки британец Том Дейли объявил о завершении карьеры после Игр в Париже.
«Было волнительно стоять на вышке, зная, что это мой последний прыжок на соревнованиях», — сказал прыгун Vogue.
По его словам, он считает, что сейчас правильный момент для ухода из спорта.
Дейли — самый титулованный британский прыгун в воду. Помимо золота Токио, на его счету серебро Олимпиады в Париже (синхронные прыжки с вышки) и три бронзы Игр (2012 и 2021 год — в индивидуальных прыжках и в 2016-м — в синхронных). Он является четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.
Болельщикам Дейли известен также благодаря своему увлечению вязанием — его часто фотографируют на трибунах за этим занятием.
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