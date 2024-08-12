Самый титулованный британский прыгун в воду завершил карьеру в 30 лет

Самый титулованный британский прыгун в воду Том Дейли завершил карьеру в 30 лет

Том Дейли решил завершить карьеру после Игр в Париже, где взял серебро в синхронных прыжках с вышки. Всего на его счету пять медалей Олимпиады, четыре золота чемпионатов мира и пять побед на чемпионатах Европы

Том Дейли (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Олимпийский чемпион Токио в синхронных прыжках в воду с вышки британец Том Дейли объявил о завершении карьеры после Игр в Париже.

«Было волнительно стоять на вышке, зная, что это мой последний прыжок на соревнованиях», — сказал прыгун Vogue.

По его словам, он считает, что сейчас правильный момент для ухода из спорта.

Фото: Clive Rose / Getty Images

Дейли — самый титулованный британский прыгун в воду. Помимо золота Токио, на его счету серебро Олимпиады в Париже (синхронные прыжки с вышки) и три бронзы Игр (2012 и 2021 год — в индивидуальных прыжках и в 2016-м — в синхронных). Он является четырехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.

Болельщикам Дейли известен также благодаря своему увлечению вязанием — его часто фотографируют на трибунах за этим занятием.