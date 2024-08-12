«Урал» победил «Уфу» в Первой лиге благодаря голу 16-летнего форварда
Нападающий «Урала» Максим Воронов в 16 лет забил дебютный гол за основную команду в матче Первой лиги с «Уфой».
Екатеринбургский клуб одержал победу в гостях со счетом 2:0. Воронов открыл счет на 33-й минуте, Алексей Ионов забил второй мяч на 78-й.
Воронова заменили в начале второго тайма.
Форвард провел в этом сезоне четыре матча за «Урал», в которых записал на свой счет гол и пас. Воронов — воспитанник екатеринбургского клуба, привлекался к тренировкам и сборам первой команды еще в прошлом сезоне.
«Урал» идет на втором месте в турнирной таблице.
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