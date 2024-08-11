«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне

Игроки самарской команды забили «Факелу» два гола за три минуты и ушли с последнего места в турнирной таблице

Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» победили воронежский «Факел» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ), прервав трехматчевую серию поражений в турнире.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0. Голы забили Фернандо Костанца (75-я минута) и Франко Орозко (78).

Самарская команда, проигравшая в стартовых трех турах и первом матче Кубка России, одержала первую победу в сезоне и поднялась с последнего места в турнирной таблице на 13-е.

«Факел», набравший только одно очко в четырех турах, опустился с 15-го на 16-е место.

В пятом туре «Крылья Советов» 17 августа сыграют в Москве с «Динамо», а «Факел» 18 августа примет «Спартак».