Экс-капитан и тренер сборной Англии по крикету покончил с собой
Причиной смерти бывшего игрока и тренера сборной Англии по крикету Грэма Торпа стало самоубийство, сообщила The Times его вдова Аманда.
Торп умер 5 августа в возрасте 55 лет.
«Последние пару лет Грэм страдал от сильной депрессии и тревоги», — сказала Аманда Торп. В 2022-м Торп уже предпринял попытку суицида, после чего надолго попал в реанимацию.
Торп считался одним из лучших игроков своего поколения, отмечает Sky Sports. Он провел 100 тестовых матчей и 82 однодневных международных встречи за сборную Англии, три раза был капитаном команды. После завершения спортивной карьеры был тренером в национальной команде в 2010–2022 годах.
В 2022 году его назначили главным тренером сборной Афганистана, но он так и не приступил к работе по состоянию здоровья.
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