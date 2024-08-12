Экс-капитан сборной Англии по крикету Грэм Торп покончил с собой

Экс-капитан и тренер сборной Англии по крикету покончил с собой

О смерти Грэма Торпа, одного из лучших игроков своего поколения, стало известно на прошлой неделе

Грэм Торп (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Причиной смерти бывшего игрока и тренера сборной Англии по крикету Грэма Торпа стало самоубийство, сообщила The Times его вдова Аманда.

Торп умер 5 августа в возрасте 55 лет.

«Последние пару лет Грэм страдал от сильной депрессии и тревоги», — сказала Аманда Торп. В 2022-м Торп уже предпринял попытку суицида, после чего надолго попал в реанимацию.

Торп считался одним из лучших игроков своего поколения, отмечает Sky Sports. Он провел 100 тестовых матчей и 82 однодневных международных встречи за сборную Англии, три раза был капитаном команды. После завершения спортивной карьеры был тренером в национальной команде в 2010–2022 годах.

В 2022 году его назначили главным тренером сборной Афганистана, но он так и не приступил к работе по состоянию здоровья.