Акинфеев стал рекордсменом по количеству побед в Суперкубке России
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд, выиграв восьмой Суперкубок России.
ЦСКА в субботу в Казани обыграл «Краснодар» со счетом 1:0.
39-летний Акинфеев выигрывал Суперкубок в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018 и 2025 годах. По этому показателю он опередил Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова, которые выигрывали трофей по семь раз.
Акинфеев также обновил свой рекорд по количеству титулов среди российских футболистов. Это его 23-й трофей.
Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, в которой занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА дебютировал в 2003 году. Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.
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