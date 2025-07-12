Акинфеев стал рекордсменом по количеству побед в Суперкубке России

Голкипер ЦСКА превзошел достижения Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова, которые выигрывали Суперкубок по семь раз. Всего у Акинфеева 23 трофея за карьеру — он самый титулованный футболист в истории России

Игорь Акинфеев (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд, выиграв восьмой Суперкубок России.

ЦСКА в субботу в Казани обыграл «Краснодар» со счетом 1:0.

39-летний Акинфеев выигрывал Суперкубок в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018 и 2025 годах. По этому показателю он опередил Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова, которые выигрывали трофей по семь раз.

Акинфеев также обновил свой рекорд по количеству титулов среди российских футболистов. Это его 23-й трофей.

Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, в которой занимался с четырех лет. За основной состав ЦСКА дебютировал в 2003 году. Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. После чемпионата мира, который проходил в России, он объявил о завершении карьеры в национальной команде. Всего на его счету 111 матчей в составе сборной.