Впервые за 89 лет британская пара выиграла Уимблдон
Британцы Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул стали победителями Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.
В финале британцы, пятые сеяные, обыграли австралийца Ринки Хидзикату и голландца Давида Пела со счетом 6:2, 7:6 (7:3).
28-летний Кэш и 31-летний Гласспул выиграли первый турнир «Большого шлема» в карьере, ранее они не доходили дальше 1/4 финала. За победу на Уимблдоне они получат £680 тыс. призовых.
Полностью британская пара играла в финале Умблдона впервые с 1960 года, а последняя победа была в 1936-м, когда титул завоевали Пэт Хьюз и Рэймонд Таки.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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