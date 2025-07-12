Впервые за 89 лет британская пара выиграла Уимблдон

Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул в финальном матче обыграли австралийца Ринки Хидзикату и голландца Давида Пела

Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Британцы Джулиан Кэш и Ллойд Гласспул стали победителями Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», в парном разряде.

В финале британцы, пятые сеяные, обыграли австралийца Ринки Хидзикату и голландца Давида Пела со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

28-летний Кэш и 31-летний Гласспул выиграли первый турнир «Большого шлема» в карьере, ранее они не доходили дальше 1/4 финала. За победу на Уимблдоне они получат £680 тыс. призовых.

Полностью британская пара играла в финале Умблдона впервые с 1960 года, а последняя победа была в 1936-м, когда титул завоевали Пэт Хьюз и Рэймонд Таки.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.