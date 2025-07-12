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Спорт ,  
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Призер ЧМ по фигурному катанию Козловский окончил магистратуру в МГИМО

Фигурист Дмитрий Козловский окончил магистратуру в МГИМО
Выступающий в паре с Александрой Бойковой фигурист заявил, что его мечта стала явью
Фото: Личный архив Дмитрия Козловского
Фото: Личный архив Дмитрия Козловского

Призер чемпионата мира в парном катании Дмитрий Козловский сообщил в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что окончил магистратуру в МГИМО.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью... Два невероятных и насыщенных года обучения в МГИМО были отработаны на максимум! Мечта стала явью! <...> Сегодня я одержал одну из самых значимых побед в своей жизни! Я выпускник МГИМО МИД России», — написал Козловский.

25-летний Козловский и 23-летняя Александра Бойкова являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года, также на их счету золото (2020) и две бронзы (2019, 2022) на чемпионатах Европы. На последнем чемпионате России пара заняла второе место.

В январе 2025 года «Матч ТВ» сообщал, что Бойкова и Козловский могут прекратить совместные выступления, однако позднее пара опровергла эту информацию.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание МГИМО Дмитрий Козловский
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