Клуб Роналду сообщил об уходе главного тренера
Итальянец Стефано Пиоли ушел с поста главного тренера «Ан-Насра», сообщила пресс-служба саудовского клуба в соцсети X.
Пиоли работал в «Ан-Насре» с сентября 2024 года.
В прошлом сезоне клуб остался без трофеев, заняв в чемпионате Саудовской Аравии третье место и уступив чемпиону «Аль-Иттихаду» 13 очков.
Журналист Фабрицио Романо ранее писал в соцсети X, что 59-летний тренер возглавит «Фиорентину».
За «Ан-Наср» с 2023 года играет португальский форвард Криштиану Роналду. В начале июня 40-летний Роналду сказал, что планирует остаться в команде.
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