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Спорт ,  
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Клуб Роналду сообщил об уходе главного тренера

Пиоли покинул пост главного тренера «Ан-Насра», за который играет Роналду
Пиоли работал в «Ан-Насре» с сентября, с ним команда заняла третье место в чемпионате. Тренер продолжит работу в «Фиорентине»
Криштиану Роналду и Стефано Пиоли
Криштиану Роналду и Стефано Пиоли (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Итальянец Стефано Пиоли ушел с поста главного тренера «Ан-Насра», сообщила пресс-служба саудовского клуба в соцсети X.

Пиоли работал в «Ан-Насре» с сентября 2024 года.

В прошлом сезоне клуб остался без трофеев, заняв в чемпионате Саудовской Аравии третье место и уступив чемпиону «Аль-Иттихаду» 13 очков.

Журналист Фабрицио Романо ранее писал в соцсети X, что 59-летний тренер возглавит «Фиорентину».

За «Ан-Наср» с 2023 года играет португальский форвард Криштиану Роналду. В начале июня 40-летний Роналду сказал, что планирует остаться в команде.

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Анна Сатдинова
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