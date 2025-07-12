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Спорт ,  
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Глава «Зенита» сообщил о возвращении Вендела в Санкт-Петербург

Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев рассказал, что полузащитник, у которого сорвался трансфер в «Ботафого», 14 июля вылетит из Бразилии в Россию
Вендел
Вендел (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Полузащитник Вендел 14 июля должен вылететь из Бразилии для возвращения в расположение «Зенита». Об этом «Матч ТВ» сообщил председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.

«У Вендела билет с вылетом из Бразилии в понедельник», — сказал Медведев.

Вендел должен был летом перейти в «Ботафого», о чем было объявлено еще в январе. Но 21 мая «Зенит» и бразильский клуб расторгли трансферное соглашение.

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Спорт
Вендел

Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошедшем сезоне бразилец провел 27 матчей, забил два гола и сделал 13 результативных передач. С «Зенитом» Вендел четыре раза победил в чемпионате России, выиграл Кубок и три Суперкубка России.

«Зенит» в первом туре нового сезона РПЛ 20 июля примет «Ростов».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Вендел Александр Медведев
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