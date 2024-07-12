Журналист узнал о переговорах «Ан-Насра» с Роналду о продлении контракта
Саудовский «Ан-Наср» начал переговоры о продлении контракта с 39-летним Криштиану Роналду и рассчитывает, что португальский форвард останется в клубе до лета 2026 года. Об этом сообщает журналист Givemesport Бен Джейкобс.
Переговоры находятся на начальной стадии. При этом Роналду не собирается пока возвращаться в Европу, но и не будет спешить с продлением договора, который рассчитан еще на один сезон.
Роналду играет в Саудовской Аравии второй год и забил 58 голов в 64 матчах.
В случае продления контракта Роналду повысят зарплату и он сможет продолжать карьеру как минимум до чемпионата мира 2026 года, когда ему будет уже 41 год.
Ранее португалец заявил, что больше не сыграет на чемпионатах Европы, но отметил, что говорить о завершении его карьеры пока рано.