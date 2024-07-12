Джокович победил Музетти и снова сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона

Джокович второй раз подряд сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона

Серб одержал победу над 25-й ракеткой мира Лоренцо Музетти. В финале Новак Джокович встретится с Карлосом Алькарасом, которому уступил в решающем матче в прошлом году

Новак Джокович (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в десятый раз в карьере вышел в финал Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинале Джокович встречался с итальянцем Лоренцо Музетти (25-й) и победил со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.

Джокович в начале июня порвал мениск на «Ролан Гаррос», но смог восстановиться к Уимблдону после перенесенной операции и в рекордный 13-й раз дойти до финала турнира.

Музетти ранее только раз обыграл Джоковича за шесть матчей — в 2023 году на «Мастерсе» в Монте-Карло.

Музетти — всего лишь четвертый итальянец, дошедший до полуфинала Уимблдона.

Соперником Джоковича в финале будет действующий чемпион турнира Карлос Алькарас, который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева в четырех сетах.

В прошлом году Джокович уступил Алькарасу в финале в пяти сетах.

Всего серб семь раз становился победителем Уимблдона. Больше всех в истории турнир выигрывал швейцарец Роджер Федерер (8), который уже завершил карьеру.