Джокович второй раз подряд сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович в десятый раз в карьере вышел в финал Уимблдона — третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале Джокович встречался с итальянцем Лоренцо Музетти (25-й) и победил со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.
Джокович в начале июня порвал мениск на «Ролан Гаррос», но смог восстановиться к Уимблдону после перенесенной операции и в рекордный 13-й раз дойти до финала турнира.
Музетти ранее только раз обыграл Джоковича за шесть матчей — в 2023 году на «Мастерсе» в Монте-Карло.
Музетти — всего лишь четвертый итальянец, дошедший до полуфинала Уимблдона.
Соперником Джоковича в финале будет действующий чемпион турнира Карлос Алькарас, который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева в четырех сетах.
В прошлом году Джокович уступил Алькарасу в финале в пяти сетах.
Всего серб семь раз становился победителем Уимблдона. Больше всех в истории турнир выигрывал швейцарец Роджер Федерер (8), который уже завершил карьеру.