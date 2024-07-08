РФС: клубы Медиалиги 2DROTS и Broke Boys сыграют в Кубке России

Клубы Медиалиги 2DROTS и Broke Boys сыграют в Кубке России

2DROTS в третий раз сыграет в Кубке России, Broke Boys — впервые, они будут выступать в «пути регионов»

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Финалисты пятого сезона Медиалиги 2DROTS и Broke Boys примут участие в новом розыгрыше Кубка России по футболу, сообщила пресс-служба турнира.

Новый сезон Кубка стартует 23 июля. РФС сохранил формат с разделением клубов на «путь РПЛ» и «путь регионов», как в предыдущих двух сезонах.

Медиаклубы сыграют в «пути регионов», первая стадия которого пройдет по кубковой системе в шесть раундов, после чего четыре лучшие команды попадут в нижнюю сетку плей-офф.

Медийные клубы примут участие в турнире в третий раз. Первыми участниками Кубка из Медиалиги стали «Амкал» и 2DROTS, они же, а также «Родина Медиа» сыграли и в прошлом году.

2DROTS в прошлом сезоне выступил лучше других медиакоманд, дойдя до четвертого раунда «пути регионов», где проиграл «Химкам».

2DROTS и Broke Boys вышли в финал пятого сезона Медиалиги, который пройдет 15 июля.