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Клубы Медиалиги 2DROTS и Broke Boys сыграют в Кубке России

РФС: клубы Медиалиги 2DROTS и Broke Boys сыграют в Кубке России
2DROTS в третий раз сыграет в Кубке России, Broke Boys — впервые, они будут выступать в «пути регионов»
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press
Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Финалисты пятого сезона Медиалиги 2DROTS и Broke Boys примут участие в новом розыгрыше Кубка России по футболу, сообщила пресс-служба турнира.

Новый сезон Кубка стартует 23 июля. РФС сохранил формат с разделением клубов на «путь РПЛ» и «путь регионов», как в предыдущих двух сезонах.

Медиаклубы сыграют в «пути регионов», первая стадия которого пройдет по кубковой системе в шесть раундов, после чего четыре лучшие команды попадут в нижнюю сетку плей-офф.

Медийные клубы примут участие в турнире в третий раз. Первыми участниками Кубка из Медиалиги стали «Амкал» и 2DROTS, они же, а также «Родина Медиа» сыграли и в прошлом году.

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2DROTS в прошлом сезоне выступил лучше других медиакоманд, дойдя до четвертого раунда «пути регионов», где проиграл «Химкам».

2DROTS и Broke Boys вышли в финал пятого сезона Медиалиги, который пройдет 15 июля.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу Медиалига
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