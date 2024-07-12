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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Немецкий клуб заплатит €1,7 млн уволенному за палестинский лозунг игроку

Суд признал незаконным увольнение игрока «Майнца» за палестинский лозунг
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
«Майнц» в ноябре уволил Анвара Эль-Гази после его поста: «От реки до моря Палестина будет свободна». Суд признал решение клуба незаконным и обязал выплатить игроку зарплату за девять месяцев, а также вернуть его в команду
Анвар Эль-Гази
Анвар Эль-Гази (Фото: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images)

Суд признал незаконным решение «Майнца» уволить нидерландского полузащитника Анвара Эль-Гази за пропалестинские посты в соцсетях, сообщает The Athletic.

Клуб должен выплатить Эль-Гази зарплату за девять месяцев (€1,7 млн), а также позволить ему вернуться к работе, поскольку у него еще был год контракта с клубом. Теперь стороны будут искать компромисс для расторжения контракта по соглашению сторон.

«Майнц» пока не решил, подавать ли апелляцию.

В октябре прошлого года, после начала конфликта Израиля и ХАМАС, Эль-Гази написал в сторис Instagram (принадлежит Metа, компания признана в России экстремистской и запрещена): «От реки до моря Палестина будет свободна».

Это популярный среди палестинцев лозунг, подразумевающий создание единого палестинского государства от реки Иордан до Средиземного моря, в том числе на территориях Израиля. Лозунг в том числе активно использует ХАМАС, и в Германии он может считаться подстрекательским.

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К тому моменту Эль-Гази успел сыграть за «Майнц» только пять матчей. Клуб сначала отстранил игрока, потом вернул его к тренировкам, но вскоре разорвал с ним контракт, когда футболист заявил, что не жалеет о своих словах.

«Майнц» в прошлом сезоне занял 13-е место в чемпионате Германии.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Германия палестино-израильский конфликт
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