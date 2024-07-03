Австрийских фанатов уличили в скандировании расистских лозунгов на Евро

Немецкая полиция расследует инцидент перед матчем между Австрией и Турцией, когда болельщики исполнили ксенофобскую песню на мотив знаменитой композиции итальянского диджея

Болельщики сборной Австрии на матче 1/8 финала Евро против Турции (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Полиция Лейпцига начала проверку по факту ксенофобских лозунгов, которые скандировали болельщики сборной Австрии перед матчем 1/8 финала чемпионата по футболу в Германии. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Во время репортажа швейцарского телеканала SRF перед матчем между Турций и Австрией (2:1) можно было увидеть, как фанаты последней команды скандируют лозунг «Германия — для немцев, иностранцы — вон!» на мотив композиции L'amour toujours Джиджи Д'Агостино.

Подобный расистский лозунг стал известен в конце мая 2024 года, когда немецкая полиция заинтересовалась роликом из соцсетей, снятым во время молодежной вечеринки на острове Зильт в Северном море. Участники мероприятия пели песню с призывом к иностранцам убираться под знаменитую мелодию итальянского диджея.

Во время матча Австрия — Турция также произошел еще один скандальный инцидент, связанный с футболистом турецкой команды. После второго забитого мяча в ворота австрийцев защитник Мерих Демирал продемонстрировал так называемое волчье приветствие — он поднял вверх мизинец и указательный палец, скрестив остальные, что напоминает голову хищника. Это символ турецкой ультранационалистической группировки Bozkurtlar («Бозкурт», или «Серые волки»). В Австрии данный жест официально находится под запретом.

В УЕФА отреагировали на инцидент, назначив инспектора по этике, который будет разбираться в произошедшем. Сам Демирал объяснил этот жест своей турецкой идентичностью и желанием показать свою радость без какого-либо скрытого намека.