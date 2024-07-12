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Серена Уильямс подколола Шарапову песней про «высокую русскую блондинку»

Серена Уильямс потроллила Марию Шарапову шуточной песней
Американская спортсменка упомянула статистику личных встреч с российской теннисисткой
Серена Уильямс на церемонии ESPY&nbsp;Awards&nbsp;
Серена Уильямс на церемонии ESPY Awards  (Фото: Frazer Harrison / Getty Images)

Серена Уильямс на церемонии вручения спортивной премии ESPY Awards исполнила шуточную песню про Марию Шарапову. Американская теннисистка подколола россиянку, вспомнив статистику их личных встреч.

«Она могла бы быть моим теннисным мячом. Она очень высокая русская блондинка. Люди говорят, у нас вражда и мы грубы друг с другом. Кроме того, я побеждала ее 20 раз», — спела Уильямс.

Мария Шарапова и Серена Уильямс играли друг против друга 22 раза. Российская спортсменка победила американку лишь дважды за всю карьеру: в июле 2004-го на Уимблдоне и в ноябре того же года на женском чемпионате WTA в Лос-Анджелесе.

Мария Шарапова завершила карьеру в феврале 2020 года. Она единственная российская теннисистка, которая одерживала победу на всех соревнованиях серии «Большого шлема». Кроме того, она дважды выигрывала «Ролан Гаррос», а также на ее счету победы на US Open, Уимблдоне и Australian Open.

Серена Уильямс ушла из профессионального тенниса в 2022 году. На счету 42-летней спортсменки семь побед на Australian Open, три — на «Ролан Гаррос», семь — на Уимблдоне и шесть — на US Open. Всего она выиграла 75 титулов WTA в одиночном разряде и четыре золота Олимпиад (одно в одиночном разряде и три в парном).

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Мария Шарапова Серена Уильямс теннис
Мария Шарапова фото

Мария Шарапова

теннисистка
19 апреля 1987 года
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