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RMC Sport узнал о планах Мбаппе купить клуб второго дивизиона Франции

RMC Sport: семья Мбаппе собралась купить «Кан» из второй лиги Франции
Мбаппе мог стать игроком «Кана» в 2012 году, но клуб вылетел из первой лиги и трансфер сорвался. Вместе с семьей Мбаппе инвестором команды может стать французский рэпер Орельсан
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Семья лидера сборной Франции Килиана Мбаппе находится в процессе покупки клуба второго дивизиона «Кан», сообщил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

«Кан» в прошлом сезоне стал шестым в турнирной таблице, ему не хватило одного очка, чтобы попасть в плей-офф за путевку в Лигу 1.

Один из совладельцев «Кана» ранее признал, что клуб ищет покупателя. Инвестором может стать компания KM7, которую возглавляет мать Мбаппе Файза Ламари.

Мбаппе в 2012-м (игроку тогда было 13 лет) был близок к переходу в «Кан», но практически готовая сделка сорвалась из-за вылета клуба во вторую лигу.

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Килиан Мбаппе

В случае прихода семьи Мбаппе в клуб одним из инвесторов также может стать французский рэпер Орельсан (Орельен Котантен).

Мбаппе в межсезонье перешел из ПСЖ в мадридский «Реал».

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Персоны
Анна Сатдинова
Футбол Килиан Мбаппе
Мбаппе Килиан фото

Мбаппе Килиан

футболист
20 декабря 1998 года
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