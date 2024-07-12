На Украине решили лишить госнаград экс-хоккеиста Завальнюка за работу в МХЛ

На Украине решили лишить госнаград экс-игрока сборной за работу в России

Вячеслав Завальнюк, игравший за Украину на чемпионатах мира и Олимпиаде, вошел в штаб клуба МХЛ «Чайка». Федерация хоккея Украины, вице-президентом которой он был, решила добиться, чтобы его лишили всех наград

Вячеслав Завальнюк (слева) на чемпионате мира 2005 года (Фото: Jeff Gross / Getty Images)

Федерация хоккея Украины (ФХУ) инициирует процедуру лишения всех спортивных и государственных наград бывшего игрока сборной и вице-президента организации Вячеслава Завальнюка, который стал тренером в молодежной команде нижегородского «Торпедо». Об этом сообщается на странице организации в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность).

«Чайка», молодежная команда «Торпедо», 10 июля назвала обновленный тренерский штаб, в который вошел Завальнюк.

Завальнюку 49 лет, он родился в Киеве, но большую часть карьеры провел в России, выступая в том числе за московское «Динамо», СКА, «Сибирь», «Северсталь» и магнитогорский «Металлург», с которым стал чемпионом.

За сборную Украины защитник играл на нескольких чемпионатах мира в 1999–2007 годах, а также на Олимпиаде-2002.

В 2008 году Завальнюка наградили орденом «За заслуги» III степени.

В 2022 году за работу в петербургском «Зените» Украинская ассоциация футбола лишила Анатолия Тимощука тренерской лицензии уровня Pro и всех завоеванных в стране титулов. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Еще один подобный случай санкций за работу в России произошел с фигуристкой Маргаритой Дробязко — в Литве ее лишили не только госнаграды (ордена Гедиминаса), но и полученного в 1993 году гражданства. Олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду Татьяна Навка, в чьих шоу выступает Дробязка, назвала решение властей Литвы примером русофобии и недальновидности.