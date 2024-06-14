Единая лига ВТБ лишилась двух клубов

Московская «Руна» и «Минск» не сыграют в турнире в следующем сезоне

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Московская «Руна» и «Минск» не смогут продолжить участие в Единой лиге ВТБ. Об этом сообщается на сайте турнира.

В Москве состоялся совет Единой лиги ВТБ, где был утвержден состав участников следующего сезона. В нем сыграют 12 команд: «Автодор», «Астана» (Казахстан), «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА, «Пари Нижний Новгород», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА.

«Руна» и «Минск» не примут участие в следующем сезоне. При этом «Минск» сыграет в чемпионате Единой молодежной лиги.

В прошлом сезоне Единую лигу ВТБ выиграл ЦСКА. «Минск» занял последнее, 14-е место, одержав лишь одну победу в сезоне, «Руна» — 11-е.

Белорусский клуб выступал в Единой лиге ВТБ с 2010 года, «Руна» — с 2023 года.

В предстоящем сезоне команды сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым. Клубы, занявшие места с 1-го по 6-е, выйдут в плей-офф. Команды, занявшие с 7-го по 10-е места, попадут в плей-ин и будут бороться за оставшиеся два места в плей-офф.