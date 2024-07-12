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Месси заявил о скором уходе из сборной Аргентины

Команда Месси сыграет против Колумбии в финале Кубка Америки. Нападающий заявил, что в последний раз играет на этом турнире и наслаждается каждым мгновением
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси проводит свои последние матчи за национальную команду, которая в ближайший понедельник сыграет в финальном матче Кубка Америки. Об этом футболист рассказал изданию Mundo Deportivo.

«Как Отаменди или Ди Мария, я понимаю, что это наши заключительные битвы за сборную, поэтому я наслаждаюсь каждым мгновением. Мы играли на последнем для нас чемпионате мира, а теперь в последний раз сражаемся за Кубок Америки», — заявил 37-летний Месси.

Нападающий забил свой первый гол на нынешнем Кубке Америки в полуфинальном матче против сборной Канады, который Аргентина выиграла со счетом 2:0. В решающем матче турнира команда Месси встретится с колумбийцами, которые, в свою очередь, вязли верх над Уругваем (1:0).

Лионель Месси выступает за первую сборную Аргентины с 2005 года. За это время нападающий провел в составе национальной команды 186 матчей на разных турнирах, в которых отличился 109 забитыми мячами. Вместе со своей сборной игрок становился олимпийским чемпионом (2008 год), обладателем Кубка Америки (2021 год) и чемпионом мира (2022 год).

Ранее Лионель Месси заявил, что «Интер Майами» станет его последним футбольным клубом в профессиональной карьере. При этом аргентинец подчеркнул, что пока не готов уходить из большого спорта. В марте 2024 года Месси также говорил, что завершит карьеру, когда почувствует, что перестал получать удовольствие от игры и больше не приносит пользы своей команде.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Кубок Америки по футболу сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
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