Президент «Пюника» сообщил о невыдаче виз россиянам перед матчем ЛЧ

Матч армянской команды против минского «Динамо» проходил в Венгрии, так как белорусские команды могут проводить домашние игры только на нейтральной территории

Фото: ФК «Пюник» Ереван

Российские игроки «Пюника» не смогли отправиться со своей командой в Венгрию на матч квалификации Лиги чемпионов, так как им не выдали рабочие визы. Подобная практика нарушает принципы спортивной борьбы, заявил «Чемпионату» главный тренер армянского клуба Артур Согомонян.

«К сожалению, такая ситуация повторяется из года в год. Мы сильно возмущены, потому что футбол — это спорт, а не политика. Выстраивая такие принципы, они нарушают основные принципы справедливости. Мы прекрасно понимаем, что российские футболисты, которые приезжают в другую страну, имеют только одну цель — это сыграть матч. Они не преследуют какие-то другие цели», — заявил Согомонян.

По его мнению, УЕФА и местные футбольные федерации должны решать подобные вопросы с посольствами, однако на данный момент подобная практика не эффективна. Даже после звонков президента УЕФА Александра Чеферина. Наставник «Пюника» также рассказал, что в прошлом году он не смог поехать в Швецию, Норвегия и Эстонию вместе с командой, несмотря на выданную визу. Ему заявили, что его не впустят, потому что у него есть российский паспорт.

Матч между минским «Динамо» и «Пюником» (0:0) проходил в Венгрии. Белорусские клубы не отстранены от участия в международных соревнованиях, однако в УЕФА постановили, что они могут проводить домашние матчи под эгидой организации только на нейтральной территории.

Ранее сообщалось, что клуб «Урарту» тоже был вынужден отправиться на матч Лиги конференций без российских игроков, которых не пустили в Эстонию на матч с местным «Калевом». Несмотря на существенно урезанный состав, армянская команда победила со счетом 2:1.