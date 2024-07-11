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Российских футболистов «Урарту» не пустили в Эстонию на еврокубковый матч

Четырех российских игроков «Урарту» не пустили в Эстонию на еврокубковый матч
В визах отказали четверым игрокам с российскими паспортами. Армянскому клубу придется играть с «Калевом» в значительно урезанном составе
ФК &laquo;Урарту&raquo;
ФК «Урарту» (Фото: @UrartuFC / X)

Российским футболистам «Урарту» отказали в визах в Эстонию, где армянская команда сыграет с местным «Калевом» в рамках нового сезона Лиги конференций. Об этом со ссылкой на главного тренера клуба Ивана Гунько сообщает LiveResult.

Специалист отметил, что в команде до последнего надеялись, что визы будут выданы, однако этого не произошло. «На данный момент этого разрешения нет, поэтому ни один футболист участия в игре не примет», — заявил Гунько.

По его словам, команде придется играть в значительно урезанном составе.

Встреча первого квалификационного раунда между «Калевом» и «Урарту» состоится в четверг, 11 июля, в 19:30 мск на стадионе «Кадриорг» в Таллине.

В мае 2024 года «Урарту» покинул бывший игрок «Спартака» и сборной России Денис Глушаков, у которого истек контракт с командой. Теперь 37-летний полузащитник заключил соглашение с подмосковными «Химками», за которые футболист уже выступал на одном из этапов своей карьеры.

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Урарту Футбол
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