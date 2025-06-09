Промес захотел пойти на сделку с голландским судом
Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес, который находится в ОАЭ в ожидании решения об экстрадиции в Нидерланды, хочет добиться приостановки решения суда о своем аресте на период рассмотрения апелляции. Об этом пишет De Telegraaf.
Промес дал интервью RTL Boulevard, в котором заявил: «Люди часто говорят, что я в бегах, но я уже некоторое время пытаюсь связаться с системой правосудия, чтобы решить эту проблему».
По словам адвоката Промеса, его клиент хочет добиться приостановки решения об аресте, чтобы иметь возможность перемещаться по миру и играть в футбол, в том числе в Нидерландах. При этом футболист обещает сотрудничать с судом и отбыть срок, если проиграет апелляцию.
В прокуратуре при этом не видят смысла откладывать арест Промеса.
Промес также указал в интервью, что в момент вынесения приговора у него были обязательства перед «Спартаком» и он не хотел «кусать руку, которая кормит».
Футболист с конца февраля прошлого года не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам — за нападение с ножом на кузена. В мае 2024-го Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции
Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли
Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта
Полицейский выстрелил в корреспондента во время протестов в Лос-Анджелесе. Видео
Что Трамп говорит о беспорядках в Калифорнии
ФСБ пресекла попытку вывоза комплектующих к вертолетам на Украину
В Калифорнии продолжаются беспорядки после рейдов по поиску нелегальных мигрантов. Видео
Илон Маск рассказал, кто сделал больше всего для подрыва его репутации
В США самолёт потерпел крушение. Видео
Силовики задержали мэра Красноярска. Детали
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов