Промес захотел пойти на сделку с голландским судом

Промес хочет добиться приостановки ордера на арест на время рассмотрения апелляций, чтобы перемещаться по миру и играть в футбол. Он пообещал отбыть срок в случае проигрыша апелляции, но в прокуратуре не видят смысла в этой сделке

Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес, который находится в ОАЭ в ожидании решения об экстрадиции в Нидерланды, хочет добиться приостановки решения суда о своем аресте на период рассмотрения апелляции. Об этом пишет De Telegraaf.

Промес дал интервью RTL Boulevard, в котором заявил: «Люди часто говорят, что я в бегах, но я уже некоторое время пытаюсь связаться с системой правосудия, чтобы решить эту проблему».

По словам адвоката Промеса, его клиент хочет добиться приостановки решения об аресте, чтобы иметь возможность перемещаться по миру и играть в футбол, в том числе в Нидерландах. При этом футболист обещает сотрудничать с судом и отбыть срок, если проиграет апелляцию.

В прокуратуре при этом не видят смысла откладывать арест Промеса.

Промес также указал в интервью, что в момент вынесения приговора у него были обязательства перед «Спартаком» и он не хотел «кусать руку, которая кормит».

Футболист с конца февраля прошлого года не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина и еще к полутора годам — за нападение с ножом на кузена. В мае 2024-го Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.