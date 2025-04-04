Лидер «Манчестер Сити» Де Брёйне объявил об уходе из клуба
Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне объявил в соцсети Х, что покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона.
«Увидев это, вы, вероятно, понимаете, к чему все идет. Поэтому я сразу перейду к делу и дам вам всем знать, что это будут мои последние месяцы в качестве игрока «Манчестер Сити». Писать об этом нелегко, но как футболисты, мы все знаем, что этот день рано или поздно наступит. Этот день уже настал — и вы заслуживаете услышать его от меня первыми», — написал 33-летний Де Брёйне.
Бельгиец добавил, что «Манчестер Сити» навсегда останется его домом. «Каждая история заканчивается, но это определенно была лучшая глава. Давайте насладимся этими последними моментами вместе!» — заключил футболист.
Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. С командой он выиграл шесть чемпионатов Англии, два Кубка Англии, пять Кубков лиги, два Суперкубка Англии и Лигу чемпионов (2022/23).
Четыре раза он становился лучшим ассистентом Английской премьер-лиги (АПЛ), два раза признавался лучшим игроком сезона в АПЛ.
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