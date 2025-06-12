Умер чемпион НБА в составе «Детройта» Дэвид Гринвуд

Чемпион НБА в составе «Детройта» Дэвид Гринвуд умер в 68 лет

Гринвуд был звездой NCAA, выступая за Калифорнийский университет. На драфте НБА-1979 его выбрали сразу после Мэджика Джонсона. Он играл в лиге 12 лет и стал чемпионом в 1990-м

Бывший центровой «Детройт Пистонс» Дэвид Гринвуд, ставший в 1990 году чемпионом НБА, скончался в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщает ESPN.

Гринвуд играл в НБА в 1979–1991 годах за «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Сперс» и «Денвер Наггетс».

Он был звездой студенческого баскетбола в США, выступал за Калифорнийский университет и дважды входил в символическую сборную Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

На драфе НБА 1979 года его выбрали вторым — сразу после Мэджика Джонсона.