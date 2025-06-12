Умер чемпион НБА в составе «Детройта» Дэвид Гринвуд
Бывший центровой «Детройт Пистонс» Дэвид Гринвуд, ставший в 1990 году чемпионом НБА, скончался в возрасте 68 лет после продолжительной борьбы с раком, сообщает ESPN.
Гринвуд играл в НБА в 1979–1991 годах за «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Сперс» и «Денвер Наггетс».
Он был звездой студенческого баскетбола в США, выступал за Калифорнийский университет и дважды входил в символическую сборную Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).
На драфе НБА 1979 года его выбрали вторым — сразу после Мэджика Джонсона.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов