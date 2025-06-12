НХЛ четвертый год подряд запретила привозить Кубок Стэнли в Россию
Кубок Стэнли в этом году не привезут в Россию, заявил «Чемпионату» заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
«Никаких изменений в протоколе Кубка Стэнли в этом году не было», — отметил Дэйли.
НХЛ не разрешает привозить трофей в Россию с 2022 года, несмотря на то что российские игроки каждый сезон с 2016-го становились чемпионами. Каждый хоккеист победившей команды получает кубок на один день.
В этом году в финале Кубка Стэнли играют «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В канадском клубе выступает Василий Подколзин, а во «Флориде» — Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.
НХЛ в 2022 году приостановила контакты с партнерами в России, работу русскоязычного сайта и социальных сетей.
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