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Спорт ,  
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НХЛ четвертый год подряд запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

Замглавы НХЛ Дэйли: Кубок Стэнли снова не привезут в Россию
В финале Кубка Стэнли играют три россиянина, но никому из них в случае победы не разрешат взять трофей на родину. Лига запрещает это с 2022 года, когда приостановила контакты с партнерами в России
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: Steph Chambers / Getty Images)

Кубок Стэнли в этом году не привезут в Россию, заявил «Чемпионату» заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«Никаких изменений в протоколе Кубка Стэнли в этом году не было», — отметил Дэйли.

НХЛ не разрешает привозить трофей в Россию с 2022 года, несмотря на то что российские игроки каждый сезон с 2016-го становились чемпионами. Каждый хоккеист победившей команды получает кубок на один день.

Кто из россиян завоевывал Кубок Стэнли
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Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко

В этом году в финале Кубка Стэнли играют «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». В канадском клубе выступает Василий Подколзин, а во «Флориде» — Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

НХЛ в 2022 году приостановила контакты с партнерами в России, работу русскоязычного сайта и социальных сетей.

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