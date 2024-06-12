Инвестор «Химок» ответил на сообщения о назначении экс-тренера «Спартака»

В «Химках» еще в понедельник опровергли сообщения об увольнении Андрея Талалаева. В среду журналист Иван Карпов написал, что подмосковный клуб в ближайшие дни начнет переговоры со Слишковичем. Инвестор клуба назвал это слухами

Владимир Слишкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов заявил «Матч ТВ», что не понимает, откуда пошли слухи о назначении в команду Владимира Слишковича вместо Андрея Талалаева.

Впервые об отставке Талалаева сообщили 10 июня журналист Иван Карпов и «Чемпионат». Гендиректор «Химок» Николай Оленев на это заявил, что тренера не увольняли и он находится в отпуске. В среду, 12 июня, Карпов написал, что Слишкович является главным кандидатом на пост и переговоры начнутся в ближайшие дни.

«У нас главный тренер — Талалаев, никто его не уволил. Не знаю, что там произошло, почему пошел такой слух», — сказал Садыгов, отметив, что сам находится не в Москве.

Талалаев возглавляет «Химки» с апреля прошлого года. С ним команда вылетела в Первую лигу, но уже спустя сезон вернулась в РПЛ.

Слишкович в апреле временно возглавил «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля, но по окончании сезона принял решение покинуть «красно-белых».