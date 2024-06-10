Вернувшийся в РПЛ клуб ответил на сообщения об отставке главного тренера
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил «Спорт-Экспрессу», что в клубе ничего не знают об отставке главного тренера Андрея Талалаева, который помог команде вернуться в РПЛ.
Ранее в понедельник журналист Иван Карпов и источники «Чемпионата» сообщили, что Талалаева отправили в отставку. Тренер заявил «Матч ТВ», что комментировать эти сообщения не будет, потому что в отпуске.
«В клубе нет такой информации. Андрей Викторович находится в отпуске, как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?» — сказал Оленев.
По данным Карпова, Талалаева решили уволить из-за его желания видеть на посту гендиректора вместо Оленева Александра Чирина, который является исполнительным директором. Также на решение мог повлиять комментарий тренера по поводу возможности перехода Артема Дзюбы. Талалаев, в частности, сказал «Матч ТВ», что в случае появления в команде игрока без его ведома тому придется бегать в стороне или клуб будет искать нового тренера.
Талалаев возглавляет команду с апреля 2023 года, под его руководством она вылетела из РПЛ, но спустя сезон вернулась в топ-дивизион.
Талалаев также работал в «Химках» в 2019-2020 годах.