Гендиректор «Химок» — об отставке Талалаева: он в отпуске, его нельзя уволить

Вернувшийся в РПЛ клуб ответил на сообщения об отставке главного тренера

«Химки» вернулись в РПЛ и, по данным Ивана Карпова и «Чемпионата», решили досрочно расстаться с Андреем Талалаевым. Тренер комментировать новость отказался, а гендиректор клуба заявил, что человека в отпуске уволить нельзя

Андрей Талалаев (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил «Спорт-Экспрессу», что в клубе ничего не знают об отставке главного тренера Андрея Талалаева, который помог команде вернуться в РПЛ.

Ранее в понедельник журналист Иван Карпов и источники «Чемпионата» сообщили, что Талалаева отправили в отставку. Тренер заявил «Матч ТВ», что комментировать эти сообщения не будет, потому что в отпуске.

«В клубе нет такой информации. Андрей Викторович находится в отпуске, как можно уволить сотрудника, который находится в отпуске?» — сказал Оленев.

По данным Карпова, Талалаева решили уволить из-за его желания видеть на посту гендиректора вместо Оленева Александра Чирина, который является исполнительным директором. Также на решение мог повлиять комментарий тренера по поводу возможности перехода Артема Дзюбы. Талалаев, в частности, сказал «Матч ТВ», что в случае появления в команде игрока без его ведома тому придется бегать в стороне или клуб будет искать нового тренера.

Талалаев возглавляет команду с апреля 2023 года, под его руководством она вылетела из РПЛ, но спустя сезон вернулась в топ-дивизион.

Талалаев также работал в «Химках» в 2019-2020 годах.