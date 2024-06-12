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Спорт ,  
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Российские фигуристы выступили на слушаниях в CAS по спорному золоту ОИ

Галлямов: все были максимально собраны на слушаниях в CAS по спорному золоту ОИ
В CAS в среду состоялись слушания по трем апелляциям на решение ISU присудить российской команде вместо золота бронзу Олимпиады в Пекине. Александр Галлямов заявил, что надеется на справедливое
Сборная России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Сборная России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Фигурист Александр Галлямов сообщил в телеграм-канале, что вместе с другими участниками командного турнира Олимпиады в Пекине принял участие в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на лишение россиян золотой медали.

«Слушания прошли. Все были максимально собраны и настроены. Надеемся на справедливое решение. Лед не врет», — написал Галлямов.

Галлямов опубликовал скриншот видеоконференции с Никитой Кацалаповым, Камилой Валиевой, Марком Кондратюком и Анастасией Мишиной. Все они, а также Виктория Синицина, выиграли командный турнир, опередив американцев и японцев, но из-за допинг-дела Валиевой получили бронзу.

С решением Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении медалей не согласились ни в России, ни в Канаде, чьи фигуристы остались четвертыми.

Названы даты слушаний в CAS по делу о золоте фигуристов на ОИ-2022
Спорт
Камила Валиева

С российской стороны апелляции подали ОКР, фигуристы и федерация (ФФККР), все три рассматривались 12 июня.

Канадская сторона, которая рассчитывала на бронзу после дисквалификации Валиевой, также подала апелляцию, ее рассмотрят 22 июля.

Журналистка USA Today Кристин Бреннан ранее писала, что МОК собирается вручить медали американцам и японцам 7 августа на Играх в Париже.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фигурное катание Александр Галлямов CAS Олимпиада Камила Валиева

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