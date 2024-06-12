В США чемпиона по поеданию хот-догов отстранили из-за веганского спонсора

Джоуи Честнат, выигравший последние восемь турниров Nathan's по поеданию хот-догов, в этот раз был отстранен из-за партнерства с фирмой, которая производит растительное мясо

Джоуи Честнат (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Лидера Главной лиги едоков (MLE) Джоуи Честната отстранили от традиционного турнира по поеданию хот-догов сети Nathan's Famous в Нью-Йорке за партнерство с конкурирующим брендом растительного мяса, пишет The Guardian.

Конкурс, организованный сетью закусочных Nathan's, проводится с 1972 года каждое 4 июля, в День независимости США. Честнат выиграл последние восемь турниров, причем в прошлом году он съел 62 хот-дога с булочками всего за десять минут. Впервые он победил на этих соревнованиях еще в 2007 году.

Честнат заявил в соцсети X, что был потрясен решением исключить его из турнира, в котором он участвовал 19 лет, и что у него нет контрактов с MLE и Nathan's, которые просто захотели поменять прежние правила о партнерстве.

В MLE отметили, что Честнат еще имеет возможность выступить, если откажется от нового спонсора.

Ранее Честнат заключил соглашение с компанией Impossible Foods, которая представила хот-доги из растительной говядины. Компания заявила, что при их производстве выброс парниковых газов на 84% ниже, чем при производстве хот-догов из натурального мяса.