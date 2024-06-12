Тарасенко пропустил тренировку перед третьим матчем финала Кубка Стэнли
Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко пропустил тренировку перед третьим матчем финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает TSN.
«Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 2–0. Третий матч пройдет 14 июня (3:00 мск) в Эдмонтоне.
Главный тренер «Флориды» Пол Морис сказал, что Тарасенко отсутствовал из-за «незначительного» повреждения, но будет готов к третьей игре.
Капитан «Флориды» Александр Барков, получивший травму во втором матче, принял участие в тренировке и поедет с командой в Эдмонтон. Морис сказал, что форвард чувствует себя лучше.
Тарасенко в 19 играх плей-офф забил три гола и сделал четыре передачи.
Барков по итогам регулярного сезона получил приз «Селки Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана.
В составе «Флориды» выступает российский вратарь Сергей Бобровский.