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Тарасенко пропустил тренировку перед третьим матчем финала Кубка Стэнли

Тарасенко пропустил тренировку «Флориды» перед третьей игрой финала Кубка Стэнли
Главный тренер «Флориды» заявил, что у Владимира Тарасенко нет серьезной травмы и он сможет сыграть в третьем матче с «Эдмонтоном»
Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко
Сергей Бобровский и Владимир Тарасенко (Фото: Sam Navarro / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Флорида Пантерз» Владимир Тарасенко пропустил тренировку перед третьим матчем финальной серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает TSN.

«Флорида» ведет в серии до четырех побед со счетом 2–0. Третий матч пройдет 14 июня (3:00 мск) в Эдмонтоне.

Главный тренер «Флориды» Пол Морис сказал, что Тарасенко отсутствовал из-за «незначительного» повреждения, но будет готов к третьей игре.

Капитан «Флориды» Александр Барков, получивший травму во втором матче, принял участие в тренировке и поедет с командой в Эдмонтон. Морис сказал, что форвард чувствует себя лучше.

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Тарасенко в 19 играх плей-офф забил три гола и сделал четыре передачи.

Барков по итогам регулярного сезона получил приз «Селки Трофи», который вручается лучшему нападающему оборонительного плана.

В составе «Флориды» выступает российский вратарь Сергей Бобровский.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Владимир Тарасенко Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз

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